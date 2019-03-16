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Комунальні підприємства Ірпеня отримали нову техніку

14 березня 2019

Сьогодні вручили нову техніку трьом комунальним підприємствам. Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня Вододимир Карплюк.

Так, “Ірпіньводоканал” отримав автокран. Управління житлово-комунального господарства – автовишку і піскотрус. А “Ірпіньзеленбуд” – трактор з причепом.

“Це підвищить технічні можливості ірпінських міських служб і дасть можливість покращити якість комунальних послуг у місті. Сьогодні команда партії «Нові Обличчя» розробляє стратегію покращення якості комунальних послуг в усьому Приірпінні, Боярці, Вишневому та Києво-Святошинському район”, – зазначив голова Інвестради.

За словами Карплюка, закупівля техніки була профінансована за кошти міського бюджету. Для цього були проведені тендери. Виробники техніки – українські, білоруські та італійські підприємства.

Як відомо, за останні три з половиною роки для комунальних підприємств міста було придбано більше 40 одиниць нової сучасної техніки.

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