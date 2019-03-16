Комунальні підприємства Ірпеня отримали нову техніку

Сьогодні вручили нову техніку трьом комунальним підприємствам. Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня Вододимир Карплюк.

Так, “Ірпіньводоканал” отримав автокран. Управління житлово-комунального господарства – автовишку і піскотрус. А “Ірпіньзеленбуд” – трактор з причепом.

“Це підвищить технічні можливості ірпінських міських служб і дасть можливість покращити якість комунальних послуг у місті. Сьогодні команда партії «Нові Обличчя» розробляє стратегію покращення якості комунальних послуг в усьому Приірпінні, Боярці, Вишневому та Києво-Святошинському район”, – зазначив голова Інвестради.

За словами Карплюка, закупівля техніки була профінансована за кошти міського бюджету. Для цього були проведені тендери. Виробники техніки – українські, білоруські та італійські підприємства.

Як відомо, за останні три з половиною роки для комунальних підприємств міста було придбано більше 40 одиниць нової сучасної техніки.