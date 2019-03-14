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Отруйне зерно: на Запоріжжі масово гинуть птахи і тварини

13 березня 2019

В Якимівському районі Запорізької області сталася масова загибель птахів і тварин. Причиною загибелі могли стали отрутохімікати аграріїв. Повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс-Україна.

Місцеві мисливці 7 березня виявили сотні трупів фазанів, куріпок, ворон, канюк мохноногих та канюк звичайних в районі села Ліманське. Мертві тварини були знайдені біля полів ріпаку.

Мисливці припускають, що вони постраждали від зерна зеленого кольору, яке було виявлене в місцях масової загибелі птахів. Його застосовують аграрії для боротьби з гризунами.

Факт загибелі птахів та тварин зафіксували поліцейські Кирилівського підвідділу Мелітопольського відділу поліції. Ведеться слідство. Якимівська ветеринарна служба також проводить власне розслідування інциденту.

Мисливці Якимівського району розповіли, що подібні випадки відбуваються в районі не вперше. Вони повідомили місцевій владі, що стурбовані безконтрольним використанням отрутохімікатів аграріями. Оскільки вони загрожують життю не лише тварин і птахів, а й людей.

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