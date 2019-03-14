Овочі та фрукти в Україні обігнали за цінами рибу та алкоголь

У лютому в Україні найбільше подорожчали овочі та фрукти, тоді як рис, яйця і м’ясо дещо подешевшали. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

За даними Держстату, в цілому на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 6,6% та 3,6%) подорожчали овочі та фрукти.

До 1,9% зросли ціни на продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, цукор, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло.

При цьому, як підкреслили в Держстаті, до 3,6% подешевшали яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рис.

У той же час ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема тютюнові вироби подорожчали на 1,7%, алкогольні напої – на 0,8%.