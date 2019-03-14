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До кінця 2020 року антибіотики за рішенням Кабміну відпускатимуться за рецептом

12 березня 2019

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що відповідне рішення Кабміну було прийнято, як протидія неконтрольованому прийому антибіотиків та зростаючій в населення резистентності.

Частково було обмежено використання антибіотиків у сільському господарстві, які часто використовують при вирощуванні худоби, птиці та рослин. Постійне вживання цих продуктів також впливає на резистентність до антибіотиків.

Окремо у відомстві повідомляють, що найближчим часом медичні працівники отримають інструкція, які мають допомогти мінімізувати ризик зловживання антибіотиків серед населення без медичних показників.

“Одними з основних причин такої ситуації є самолікування (люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли їх не потребують) та використання антибіотиків у тваринництві”, — пояснює Уляна Супрун рішення Кабінету Міністрів України на своїй сторінці у мережі Facebook.

Також очільниця МОЗ запевнила, що це рішення не вплине на вартість антибіотиків.

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