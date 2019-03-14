До кінця 2020 року антибіотики за рішенням Кабміну відпускатимуться за рецептом

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що відповідне рішення Кабміну було прийнято, як протидія неконтрольованому прийому антибіотиків та зростаючій в населення резистентності.

Частково було обмежено використання антибіотиків у сільському господарстві, які часто використовують при вирощуванні худоби, птиці та рослин. Постійне вживання цих продуктів також впливає на резистентність до антибіотиків.

Окремо у відомстві повідомляють, що найближчим часом медичні працівники отримають інструкція, які мають допомогти мінімізувати ризик зловживання антибіотиків серед населення без медичних показників.

“Одними з основних причин такої ситуації є самолікування (люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли їх не потребують) та використання антибіотиків у тваринництві”, — пояснює Уляна Супрун рішення Кабінету Міністрів України на своїй сторінці у мережі Facebook.

Також очільниця МОЗ запевнила, що це рішення не вплине на вартість антибіотиків.