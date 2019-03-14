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Вирвані дерева та загиблі: над Україною лютує шторм

12 березня 2019

Потужний вітер лютує над Україною, ламаючи дерева і зриваючи дахи. Гідрометцентр оголосив штормове попередження.

Негода вже забрала щонайменше троє життів. Майже півсотні сіл і містечок залишилися без електропостачання у п'яти областях: Львівській, Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій.

Синоптики та ДСНС попереджають про погіршення погоди.

10 березня штормовий вітер пронісся над Вінницькою, Хмельницькою та Івано-Франківською областю.У Вінниці через падіння дерева загинула одинадцятирічна дівчинка, повідомила поліція області. У понеділок, 11 березня, в Хмільнику на Вінниччині померла 29-річна жінка, на яку впало дерево.

У Коростишеві в Житомирській області 11 березня через сильні пориви вітру з технічного приміщення магазину "Фуршет" зірвало покрівлю - металевий лист розміром 11х14 метрів, який впав на двох жінок. Мати загинула, а її 23-літня донька була важко травмована, повідомляє прес-служба ДСНС.

Негода дісталася і до Києва. В понеділок у центрі столиці впав шматок даху на вулиці Лисенка біля метро "Золоті ворота". Уламки пошкодили дві автівки, але люди не постраждали, повідомляє "Київ оперативний". На вулиці Дягтяревській у столиці дерево впало на велосипедиста. Постраждалого забрали до лікарні з травмами ніг. А на Дарницькій площі вітром знесло автобусну зупинку, повідомили BBC News Україна очевидці. 

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