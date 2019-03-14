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Компанія з Туреччини збирається вдвічі збільшити земельний банк в Україні

11 березня 2019

До 10 тисяч гектарів планує наростити земельний банк в Україні турецька група Onur, якій уже і так належить п’ять тисяч гектарів українських земель. Про це розповів глава представництва і генеральний координатор Onur Group Емре Караахметоглу в інтерв’ю виданню Global FDI Reports, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Два роки тому ми почали інвестувати в сільськогосподарський сектор. У нас є 5 тис. га землі, і ми хочемо подвоїти земельний банк до 10 тис. га, в основному зосередившись на зернових”, — сказав Караахметоглу.

За його словами, якщо група досягне успіху в зерновому бізнесі, тоді в майбутньому розширить виробництво в інших галузях.

За даними в Держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців, власникам “Онура” належить ТОВ “Агросетон” (село Ожидів Львівської області). Підприємство зареєстроване в травні 2016 року. Його власниками вказані: Емре Караахметоглу (20%), Онур Четінджевіз (40%) і Іхсан Четінджевіз (40%). Статутний капітал ТОВ — 2 млн грн.

Турецька група Onur займається будівництвом і ремонтом доріг і будівель, а також розвиває аграрний напрям.

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