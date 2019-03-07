В актову залу мерії Ірпеня занесли агітаційні матеріали одного з кандидатів

Сьогодні зранку невідомі привезли в приміщення актової зали Ірпінської міської ради агітаційні матеріали кандидата на пост Президента України Петра Порошенка. Провокація очевидна – агітаційні матеріали розкидали по всій актовій залі, щоб створити картинку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ірпінської міської ради.

“Моментально на місці провокації з‘явився місцевий телеканал, який системно займається чорним піаром. Наразі поліція перевіряє причетність до цієї провокації Святослава Куценка, якого громада відкликала з депутатів. Куценко раніше був помічений у багатьох земельних махінаціях, з метою уникнення кримінальної відповідальності змінив своє прізвище з Куцебаценко на Куценко. Не виключено, що перед тим, як підкинути агітки в актову залу, Куценко вкрав їх в одному зі штабів. Зі свого боку, Ірпінська міська рада наголошує, що не проводить агітації за жодного кандидата і засуджує провокації з боку зрадників громади та батьківського прізвища”, – зазначається в повідомленні прес-служби міськради.