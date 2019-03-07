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На Дніпрі вдалося відновити навігацію після тривалої перерви

07 березня 2019

На гідротехнічних спорудах нижнього каскаду – Каховському шлюзі і Запорізькому районі гідротехнічних споруд Дніпра почалося відкриття навігації. Про це повідомляє «Порти України»

«Затвердити дати відкриття та закриття навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах річки Дніпро в 2019 р за умови плавання суден виключно в світлий час доби, при сприятливих метеорологічних умовах, до повного встановлення засобів навігаційного обладнання та завершення проведення регламентних робіт на ділянках внутрішніх водних шляхів, використовуваних для плавання. Відкриття і закриття навігації здійснюється о 8:00 відповідної дати », – повідомляється в наказі Державної служби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації).

У документі визначені дати відкриття та закриття навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах Дніпра, які можуть бути змінені з відповідними сповіщень внаслідок метеорологічних умов.

Навігація буде здійснюватися:

на Каховському шлюзі – з 6 березня по 5 грудня;

на Запорізькому РГС – з 6 березня по 4 грудня;

на Кременчуцькому шлюзі – з 12 березня по 21 листопада;

на Дніпродзержинському – з 19 березня по 21 листопада;

на Канівському – з 26 березня по 30 вересня;

на Київському шлюзі – з 2 квітня по 15 листопада.

 

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