НАСА проведе перший повністю жіночий вихід у відкритий космос

29 березня астронавти НАСА Енн Макклейн та Кристина Коч здійснять вихід у відкритий космос в рамках 59 Експедиції на Міжнародній космічній станції, повідомляє USA Today.

За диспетчерським пультом НАСА в Г'юстоні контролювати вихід буде Крістен Фаччіол. Вона повідомила про це у Twitter: "За панеллю управління повністю жіночого виходу у відкритий космос".

Першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос стала Ствітлана Савитськая. Цей вихід було проведено майже 35 років тому в 1984 році.

З 1998 року з космічної станції було проведено 213 виходів у відкритий космос.

НАСА пояснює, що під час виходів у відкритий космос, астронавти проводять роботи ззовні космічного корабля а також проводять наукові експерименти.