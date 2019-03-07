07.03.2019, Четверг, 19:58

USD 26.2000

RUB 0.3870

EUR 29.4000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

15:30

В актову залу мерії Ірпеня занесли агітаційні матеріали одного з кандидатів

14:14

Боротьба триває: Білоцерківська міська рада програла суд через землі у Гайку

14:13

На Дніпрі вдалося відновити навігацію після тривалої перерви

14:09

НАСА проведе перший повністю жіночий вихід у відкритий космос

14:06

Кінотеатр "Київ": хто на нього претендує і на якій стадії конфлікт

14:25

Уманчанин склав стілець із сірників та встановив Рекорд України

14:10

В Ірпені встановлюють нові енергоефективні котли
Всі новини »

публікації »

Кір: з початку спалаху в Україні захворіло понад 24 тисячі людей
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Кінотеатр "Київ": хто на нього претендує і на якій стадії конфлікт

07 березня 2019

Попри плани столичної влади визначити нового орендаря приміщення кінотеатру "Київ", чинне керівництво закладу віддавати його не збирається. Ба більше - вже готове оскаржувати результати майбутнього конкурсу в суді.

У лютому в КМДА повідомили, що до 1 березня всі, хто бажає стати новими орендарями приміщення цього закладу, можуть надсилати свої пропозиції.

Незабаром столична влада обіцяє провести конкурс і визначити переможця, який отримає право зайняти кінотеатр на найближчі 10 років.

Повний список претендентів, які вже заявили про намір орендувати будівлю, КМДА поки не оприлюднювала, проте одне відомо точно: нинішніх орендарів кінотеатру серед них немає.

Про це в розмові з BBC News Україна повідомила заступниця директора кінотеатру Ірина Шинкаренко: "Участі в конкурсі КМДА ми не братимемо, ніяких заявок нікуди не подавали", - каже вона.

Можлива передача "Києва" в нові руки спричинила справжній скандал: багато хто побоюється, що один з найзнаковіших кінотеатрів столиці втратить своє обличчя, а київська публіка - чи не останній заклад, де регулярно показують авторське кіно.

Розповідаємо, як розвивається скандал навколо "Києва" і хто вже поклав на нього око.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).