Кінотеатр "Київ": хто на нього претендує і на якій стадії конфлікт

Попри плани столичної влади визначити нового орендаря приміщення кінотеатру "Київ", чинне керівництво закладу віддавати його не збирається. Ба більше - вже готове оскаржувати результати майбутнього конкурсу в суді.

У лютому в КМДА повідомили, що до 1 березня всі, хто бажає стати новими орендарями приміщення цього закладу, можуть надсилати свої пропозиції.

Незабаром столична влада обіцяє провести конкурс і визначити переможця, який отримає право зайняти кінотеатр на найближчі 10 років.

Повний список претендентів, які вже заявили про намір орендувати будівлю, КМДА поки не оприлюднювала, проте одне відомо точно: нинішніх орендарів кінотеатру серед них немає.

Про це в розмові з BBC News Україна повідомила заступниця директора кінотеатру Ірина Шинкаренко: "Участі в конкурсі КМДА ми не братимемо, ніяких заявок нікуди не подавали", - каже вона.

Можлива передача "Києва" в нові руки спричинила справжній скандал: багато хто побоюється, що один з найзнаковіших кінотеатрів столиці втратить своє обличчя, а київська публіка - чи не останній заклад, де регулярно показують авторське кіно.

Розповідаємо, як розвивається скандал навколо "Києва" і хто вже поклав на нього око.