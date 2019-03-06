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Звідки в Україну вже завезли молоду картоплю

05 березня 2019

Єгипетська картопля в супермаркетах Києва пропонується як «молодий» або «ранній» за цінами, що варіюється від 35 до 40 грн за кг (близько $ 1,3-1,4 за кг), повідомляє EastFruit.

Перші партії єгипетської картоплі врожаю 2019 роки вже надійшли на ринок України. Ця картопля в плодоовочеві відділи мереж супермаркетів Києва пропонується як «молодий» або «ранній» за цінами, що варіюється від 35 до 40 грн за кг (близько $ 1,3-1,4 за кг). Для порівняння, українська картопля врожаю 2018 року пропонується в середньому в три рази дешевше.

При цьому виглядає єгипетську картоплю не так, як звичайна рання картопля українського виробництва. Тому споживачі його сприймають радше як звичайний пізній українська картопля, що негативно впливає на обсяги продажів, адже пояснити трикратну різницю в ціні за картопля, який виглядає практично ідентично, не так вже й легко.

Єгипет щорічно поставляє картопля в Україні в лютому – квітні. Однак обсяги імпорту картоплі з Єгипту в Україну залишаються порівняно невеликими і варіюються від 100 тонн до 2,2 тис. Тон на рік. За оцінками експертів Fruit-Inform, на внутрішньому ринку України щорічно продається близько 2,5 млн. Тонн картоплі. Тому питома вага єгипетської картоплі на цьому ринку не досягає навіть 1%.

При цьому Єгипет є найбільшим постачальником картоплі на ринок України. Україна також імпортує невеликі обсяги картоплі з Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Голландії і, іноді, з Азербайджану.

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