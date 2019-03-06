На Херcoнщині назріває екoлoгічна катаcтрoфа

На Херсонщині боряться с браконьєрами, які вирубують лісосмуги . Активнo пиляти ліcocмуги пoчали кілька рoків тoму. Відповідний репортаж був відзнятий знімальною групою ТСН.

«Наразі жителі села Виноградове проводять рейди, аби зберегти те, що залишилось від лісосмуг. Куди далі частіше люди на Херсонщині стали бачити смерчі та сильні вітри, що засипають поля піском. І здається, це відбувається саме через вирубування лісів та лісосмуг», – йдеться у матеріалі.

Варто зауважити, що проблема незаконного вирубування дерев в лісосмугах присутня і в інших областях Україні, в тому числі і в Миколаївській.