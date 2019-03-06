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Пили воду з листя та їли батончики: як діти вижили в холодному лісі

05 березня 2019

В Північній Каліфорнії майже дві доби шукали двох дівчаток, що заблукали в лісі. Сестри - восьмирічна Лія та п'ятирічна Кароліна Карріко - 44 години провели у холодному та дощовому лісі. Дівчаток знайшли серед кущів, вони пили воду з листя та їли зернові батончики, які прихопили з собою.

Мати дівчаток повідомила, що малі зникли у п'ятницю. Доньки спитали її, чи можна їм прогулятися навколо їхнього будинку, але жінка відмовила.

Помітивши, що дівчат немає, пані Карріко пішла шукати їх разом із сусідами та друзями, а потім зателефонувала до шерифа.

До пошуків приєдналися десятки поліцейських та рятувальників, залучили вертольоти та службові собаки.

І вже у неділю зранку дітей знайшли у лісі. Медики їх оглянули та визначили, що вони змерзли та мали зневоднення.

"Це дивовижно, що ми маємо такі гарні новини, знаємо, що вони у безпеці. Адже так багато подібних історій, які завершуються трагічно", - сказав шериф Гонсаль.

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