Держгеокадастр Миколаївщини надав землі в оренду шахраям

Органами прокуратури Миколаївської області були виявлені непоодинокі факти надання Головним управлінням Держгеокадастру в області земель громадянам для ведення особистого селянського господарство, які вже отримували землі для вказаних цілей. В той же час встановлено чергові аналогічні факти, повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Зокрема у 2017-2018 роках ГУ Держгеокадастру в області надано безоплатно у власність 4 громадянам земельні ділянки площами 2 га кожна для ведення особистого селянського господарства на території Веселинівського та Снігурівського районів. Водночас, вказані громадяни раніше вже безоплатно отримували від держави земельні ділянки для таких цілей на територіях Миколаївської та Кіровоградської областей.

Таким чином, громадяни з метою шахрайського отримання від держави ще по 2 га земель повторно використали право на безоплатну приватизацію земель, вказавши при цьому недостовірну інформацію в клопотаннях до Головного управлінням Держгеокадастру в області.

Задля повернення цих земель державі, прокуратурою області пред’явлено 4 позови до суду. Водночас, за вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження відносно посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в області та громадян за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.190 КК України відповідно.

Раніше органами прокуратури встановлювались аналогічні факти на територіях Веселинівського, Вітовського, Миколаївського, Очаківського, Єланецького, Березанського районів.