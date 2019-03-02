Уряд погодив компенсацію за купівлю вагонів-зерновозів і обладнання для біоенергії

Кабінет міністрів України погодив порядок використання коштів за програмою держпідтримки сільськогосподарських виробників, зокрема, дозволив компенсацію 25% вартості вагонів-зерновозів і устаткування для виробництва біоенергії. Згідно з постановою Кабміну, витрати на закупівлю зерновозів і устаткування для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси компенсуватимуть з 1 січня 2019 року, пише Інтерфакс-Україна.

Крім того, уряд передбачив, що аграрії, які купили техніку або обладнання в 2018 році і своєчасно подали документи на компенсацію, але не отримали її з незалежних від них причин, зможуть отримати кошти в 2019 році.

Нагадаємо, що Верховна Рада в листопаді внесла правки до Бюджетного кодексу, якими дозволила сільгосптоваровиробникам використовувати до 20% держпідтримки на закупівлю спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси.

У бюджеті-2019 за програмами державної підтримки АПК передбачено 800 млн грн на підтримку фермерів, 244,5 млн грн – кредити фермерським господарствам, 127,2 млн грн – здешевлення кредитів для аграріїв, 400 млн грн – підтримку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників.

На програму підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільгосппродукції, а також рибництво в 2019 році заплановано 3,5 млрд грн, фінансової підтримки сільгоспвиробників (дотації на придбання сільгосптехніки, обладнання, вагонів) – близько 881,8 млн грн.