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Смартфон Energizer, який не розряджається 50 днів, має п'ять камер

01 березня 2019

Виробники нового телефону "Енерджайзер" обіцяють, що він триматиме заряд батареї до 50 днів від одного циклу підзарядки.

Але тоненьким цей смартфон назвати важко. Прибічники новітніх технологій вже охрестили пристрій "товстунчиком" світу мобільних телефонів.

Смартфон під назвою Power Max P18K Pop виробництва Avenir Telecom справді об'ємний.

Його виробники стверджують, що користувачі зможуть дві доби дивитися відео і слухати до 10 годин музики без підзарядки.

Avenir представив свій смартфон на цьогорічній виставці Mobile World Congress у Барселоні.

Через назву телефону - Energizer, як і бренд батарейок - деякі користувачі розмірковують, що ж може ховатися під його корпусом.

"Цей телефон Energizer - справжній товстунчик. Гадаю, що під корпусом цієї штуки можуть бути просто вісім батарейок AA," - жартує один з користувачів Twitter.

Виробники телефону стверджують, що попри свій розмір Power Max P18K Pop має всі функції, що і звичайний смартфон Android у 2019 році.

"Сучасні смартфони можуть виконувати більше завдань, але для цього потрібний заряд батареї, обсяг якої обмежений", - каже репортерка BBC з питань технологій Зої Кляйнман.

"Energizer може надати достатньо енергії, але щоб його зарядити, знадобиться більше часу, та й важитиме він більше", - пояснює експертка.

"Хоча він виглядає величезним, насправді він лише вдвічі товстіший, ніж перші моделі iPhone", - додає вона.

Виробники обіцяють, що цей телефон матиме найбільшу місткість акумулятора серед усіх смартфонів, а також п'ять камер.

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