02.03.2019, Субота, 18:04

USD 26.7000

RUB 0.3970

EUR 30.3000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

13:39

Уряд погодив компенсацію за купівлю вагонів-зерновозів і обладнання для біоенергії

13:35

Смартфон Energizer, який не розряджається 50 днів, має п'ять камер

13:30

Кір у світі: Україна лідер за захворюваністю

13:25

В Ірпені з’явився унікальний реабілітаційний центр

13:32

У Лондоні заборонили рекламу фаст-фуду в транспорті

13:24

В Україні по-новому контролюватимуть якість молока

13:21

Найкрихітнішого новонародженого хлопчика виписали з лікарні Токіо
Всі новини »

публікації »

15 українських еко-стартапів, які підкорюють світ
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Кір у світі: Україна лідер за захворюваністю

01 березня 2019

Кількість людей, які захворіли на кір в Україні є найбільшою у світі за результатами 2018 року, йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.

З посиланням на дані Всесвітньої організації з охорони здоров'я, ЮНІСЕФ повідомляє, що найбільший приріст випадків кору у 2018 році в порівнянні з 2017 роком спостерігався в Україні, Філіппінах та Бразилії.

Лише в Україні, у 2018 році було зареєстровано 35 120 випадків інфікування, що більше ніж у другого і третього місць разом узятих.

У Філіппінах зареєстрували 15 599 випадків у 2018 році, а в Бразилії - 10 262 випадки.

"Час прокидатися. Ми маємо безпечну, ефективну й недорогу вакцину проти дуже заразного захворювання - вакцину, яка щороку рятувала майже мільйон життів протягом останніх двох десятиліть", - наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Холсман Фор.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).