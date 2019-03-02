Кір у світі: Україна лідер за захворюваністю

Кількість людей, які захворіли на кір в Україні є найбільшою у світі за результатами 2018 року, йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.

З посиланням на дані Всесвітньої організації з охорони здоров'я, ЮНІСЕФ повідомляє, що найбільший приріст випадків кору у 2018 році в порівнянні з 2017 роком спостерігався в Україні, Філіппінах та Бразилії.

Лише в Україні, у 2018 році було зареєстровано 35 120 випадків інфікування, що більше ніж у другого і третього місць разом узятих.

У Філіппінах зареєстрували 15 599 випадків у 2018 році, а в Бразилії - 10 262 випадки.

"Час прокидатися. Ми маємо безпечну, ефективну й недорогу вакцину проти дуже заразного захворювання - вакцину, яка щороку рятувала майже мільйон життів протягом останніх двох десятиліть", - наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Холсман Фор.