У Лондоні заборонили рекламу фаст-фуду в транспорті

12:47Друга хвиля: власник «Епіцентру» Олександр Герега має план отримати монополію в агросередовищі Хмельниччини
Мер Лондона впевнений, що ці зміни не тільки скоротять схильність дітей вірити рекламі нездорової їжі, але і дадуть можливість жителям міста зробити вибір на користь більш здорової їжі. Про це повідомляє ВВС.
У столиці Великобританії набула чинності заборона на розміщення реклами шкідливої їжі в метро і наземному громадському транспорті. Плакати їжі з підвищеним вмістом цукру, жирів і солі будуть демонтовані.
«Мер Лондона впевнений, що ці зміни не тільки скоротять схильність дітей вірити рекламі нездорової їжі, але і дадуть можливість жителям міста зробити вибір на користь більш здорової їжі для себе і своїх сімей», — заявили в прес-службі Садика Хана.
У той же час транспортне управління Лондона відзначило, що частина рекламних банерів залишиться на своїх місцях після введення заборони, в зв’язку з тим, що рекламодавець оплатив оренду білборда на довший термін. Однак у відомстві підкреслили, що займуться вирішенням проблеми.