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У Лондоні заборонили рекламу фаст-фуду в транспорті

28 лютого 2019

Мер Лондона впевнений, що ці зміни не тільки скоротять схильність дітей вірити рекламі нездорової їжі, але і дадуть можливість жителям міста зробити вибір на користь більш здорової їжі. Про це повідомляє ВВС.

У столиці Великобританії набула чинності заборона на розміщення реклами шкідливої ​​їжі в метро і наземному громадському транспорті. Плакати їжі з підвищеним вмістом цукру, жирів і солі будуть демонтовані.

 «Мер Лондона впевнений, що ці зміни не тільки скоротять схильність дітей вірити рекламі нездорової їжі, але і дадуть можливість жителям міста зробити вибір на користь більш здорової їжі для себе і своїх сімей», — заявили в прес-службі Садика Хана.

У той же час транспортне управління Лондона відзначило, що частина рекламних банерів залишиться на своїх місцях після введення заборони, в зв’язку з тим, що рекламодавець оплатив оренду білборда на довший термін. Однак у відомстві підкреслили, що займуться вирішенням проблеми.

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