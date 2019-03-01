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В Україні по-новому контролюватимуть якість молока

28 лютого 2019

Держпродспоживслужба та проект Safoso спільно розробили пілотний проект щодо контролю сирого молока на території чотирьох областей. Про це повідомив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

Держпродспоживслужба та Швейцарсько-український проект створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні (SAFOSO) спільно розробили концепцію реалізації Пілотного проекту із запровадження програми контролю сирого молока у Вінницькій, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

Він відзначив, що впровадження у рамках даної концепції спеціального модуля системи контролю якості молока у рамках тестування пілотного проекту дозволить і переробникам молока, і підприємствам ознайомлюватися із результатами, які стосуються партій молока, які вони постачають чи закуповують.

За його словами, це дозволить забезпечити високу якість вхідної сировини.

Також він відзначив, що наразі відбувається погодження деталей реалізації даного пілотного проекту в різних областях – логістика, доставка зразків.

Як наголосив Володимир Лапа, за результатами цього пілотного проекту будуть визначатися шляхи впровадження даної системи в національному масштабі.

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