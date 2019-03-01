Найкрихітнішого новонародженого хлопчика виписали з лікарні Токіо

Хлопчика, який при народженні важив всього 268 грамів виписали із лікарні в Японії. Його вважають найменшим новонародженим хлопчиком у світі, якого відправили додому з лікарні здоровим.

Дитина народилася за допомогою кесаревого розтину в серпні й була настільки маленькою, що могла поміститися у складені долоні.

За немовлям доглядали у відділенні реанімації, доки не виписали минулого тижня.

Хлопчик підріс і тепер важить 3,2 кілограма. Зараз він нормально харчується.

Народжений на 24-му тижні вагітності, маленький хлопчик провів п'ять місяців у лікарні.

"Я можу тільки сказати, що я щаслива, що він виріс таким великим, тому що, чесно кажучи, я не була впевнена, що він зможе вижити", - сказала мама хлопчика, йдеться у повідомленні лікарні університету Кейо у Токіо.

Доктор Такеші Аріміцу, який лікував дитину, повідомив BBC, що це найменший новонароджений, якого успішно виписали з лікарні, згідно з базою даних про найменших дітей у світі, яку веде університет Айови.

Він сказав, що хотів продемонструвати "можливість того, що діти можуть покидати лікарні, маючи гарне здоров'я, навіть якщо вони народжуються маленькими".