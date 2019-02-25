Друга хвиля: власник «Епіцентру» Олександр Герега має план отримати монополію в агросередовищі Хмельниччини

Аграріїв Хмельницької області після президентських виборів очікує новина: чергова спроба власника «Епіцентру» Олександра Гереги поглинути землі області та завоювати монопольне становище землевласника регіону. Для цього у бізнесмена вже є чіткий план. Який?

Цікавість бізнесмена Олександра Гереги до агронапрямку – не новина, він давно зарекомендував себе як агропідприємецьз агресивним стилем ведення і розширення свого бізнесу. Ще минулого року у інтерв’ю «Економічній правді» генеральний директор ТОВ «Епіцентр К» Петро Михайлишинзазначив: «Земельний банк аграрного напрямку ми лише за два роки наростили до 110 тис. га землі. Згодні, що це не багато, але динаміка хороша». Наразі перед Олександром Герегою стоїть надважливе завдання: сконцентрувати у своєму агрохолдингу максимальну кількість земель Хмельницького регіону. У редакції нашого видання є цікавий інсайд про план, який реалізовує Олександр Герега для збільшення свого агробізнесу на Хмельниччині. То які кроки цього плану?

Підготовка ґрунту

За інсайдерською інформацією з оточення керівника аграрного напрямку групи компаній «Епіцентр К» Василя Мороза редакції стали відомі деталі плану щодо подальшої експансії агробізнесу Олександра Гереги в Хмельницькій області. Його розробка стала наслідком невдалої у 2015 році першої спроби переманити пайовиків, у яких орендують землі місцеві агровиробники. Того разу навіть дійшло до появи обласного агро-Майдану.

Так от, план складається з трьох основних складових. Передусім бізнесмен, аби розширити свою присутність на Хмельниччині, спочатку повинен був закріпитися на політичному Олімпі області. А для цього Герезі потрібно було отримати контроль над її владною вертикаллю.

Перші кроки вже було зроблено навесні 2018 року – тоді губернатором став член команди бізнесмена (депутат обласної ради від партії «За конкретні справи») Вадим Лозовий.

«Герега вчергове довів, що будівництво політичного епіцентру на теренах Хмельниччини є цілком реальним проектом. Спочатку це підтвердив Андрій Шинькович, який у 2014 році з посади заступника голови мережі гіпермаркетів Гереги «Епіцентр», несподівано виграв 189 мажоритарку і зайшов до Верховної Ради. Нині інший «епіцентрівець», депутат обласної ради від партії «За конкретні справи» Вадим Лозовий також продемонстрував кар’єрний злет, ставши головою Хмельницької ОДА», - напишуть після цього призначення журналісти видання «Главком».

Наступною тактичною перемогою Олександра Гереги в напрямку політичного посилення на Хмельниччині стало призначення народного депутата від БПП Андрія Шиньковича в.о. голови Хмельницької організації ПП «Солідарність - Блок Петра Порошенка».

Таким чином, перед виборами власник «Епіцентру К» сформував адміністративно-політичний плацдарм для виконання ключової обіцянки, яку він дав в обмін на ці кадрові посади. Мова про те, що розставлені «свої» люди на важливих постах мають допомогти нинішньому президенту зібрати 35% голосів у Хмельницькій областіу першому турі та 60% у другому. А сам він особисто працюватиме на цей результат в якості довіреної особи Петра Порошенкона своєму окрузі.

Якщо ставка Гереги на Порошенка «зіграє», це дозволить бізнесмену надалі й дуже швидко посилювати свій вплив на Хмельниччині (та й не тільки там).

Деморалізувати опонентів

Наступна складова плану включає в себе деморалізацію кістяку аграріїв, які кілька років тому склали Герезі супротив, коли вийшли на мітингипроти агресивного «збирання» земель області. Нагадаємо, у 2015 році компанія Гереги «Агрохолдинг 2012» розіслала місцевим фермерам та керівникам агропідприємств листи. В них «Агрохолдинг 2012» просив розглянути можливість оплатної передачі йому права оренди земель сільськогосподарського призначення. «У разі залишення нашої пропозиції без розгляду, ТОВ «Агрохолдинг 2012» буде пропонувати власникам паїв співпрацю на значно кращих умовах, ніж встановлені на сьогодні, умовах оренди цих земельних ділянок», – написав тоді гендиректор Василь Мороз. Тобто йшлося про «перекупівлю» земель, за якими вже укладені договори оренди. Звісно, фермери та агрокомпанії не були у захваті від такого агресивного кроку з боку Гереги та вийшли на мітинг до облдержадміністрації.

Того разу Герега відступив. Проте сьогодні, згідно з планом, сконцентрував свою увагу на ключових опонентах. У них потрібно було викупити агропідприємства і не важливо за яку ціну.

Цю стратегію підтверджує купівля «Робімакс-Агро» Аліма Міщука у лютому 2019 року. Що важливо: саме Міщук нещадно критикував Герегу три роки тому, коли фермери виступили проти політики агрохолдингу Гереги. «Сьогодні сільське господарство на Хмельниччині нормально розвивається. Не завдяки Герезі розвивається, Герегою тут ще не пахло. Ви не розказуйте нам сьогодні, як ми повинні хазяйнувати. Ми знаєм як! Ми з корчів витягнули цю аграрну галузь Хмельниччини. І сьогодні ми, ми не на словах, а на ділі працюємо в селі», – заявляв Алім Міщук у грудні 2015 року, коли виступав опонентом Гереги.За інформацією ЗМІ, угода з купівлі бізнесу Міщука коштувала Герезі 1,1 млн. доларів. Позиція пана Міщука щодо Гереги також різко змінилась – тепер вінпідтримує підприємця та його активність у агросекторі.

Наслідком цього серед місцевих агропідприємців мали стали поява панічних настроїв та розмови про неминучість приходу на їх землі компанії «Агрохолдинг 2012».

Що далі, після виборів?

Отже, після президентських виборів буде реалізована головна частина плану Олександра Гереги із монополізації агросередовища Хмельницької області. Звісно, за умови перемоги Петра Порошенка. Тільки в цьому разі він може розраховувати на стрімке збільшення свого впливу не тільки на агросектор, але й на будь-які призначення в області, особливо серед силовиків. Адже якщо такий відомий підприємець вкладає у кандидата свої ресурси, переможець має гарантувати йому збільшення влади та можливостей (власне, судячи з призначень Лозового і Шиньковича, воно так і є).

На цей рік Олександр Герега має величезні сподівання. Як раніше повідомлялось, група компаній «Епіцентр К» за 2019 рік планує збільшити земельний банкна 30-35 тис. га - до 150 тис. га. Ось це і є третьою складовою плану. Єдине питання в тому, яким шляхом ці наміри будуть реалізовані: нав’язуванням аграріям передачі паїв, як це було у 2015-му, або іншими методами «впливу», що добре відомі вітчизняним підприємцям. Тому сьогоднішні відкриті заяви бізнесмена про «інвестиції двох мільярдів» у агробізнес можуть бути такими собі спробами створити певне інформаційне середовище, здатне «прикрити» подальшу активну експансію агробізнесу Гереги на Хмельниччині.