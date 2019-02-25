Правила транспортування тварин в ЄС стануть набагато суворішими

Євросоюз має намір змінити правила щодо транспортування живих тварин і вимагає застосування жорстких заходів проти держав-членів, які не в змозі їх дотримуватись. У рамках політики добробуту тварин також планується перевіряти транспортні засоби перевізників, пише Meat-Inform.

“Учасники транспортного ланцюга повинні дотримуватися своїх зобов’язань, не важливо, чи це фермери, торговці тваринами, ветеринари або транспортні компанії”, – вважає депутат Йорн Дохрман. Його ініціатива була прийнята Європейським Парламентом 411 голосами “за”. 43 парламентарі були проти, 110 – утрималися.

Країни ЄС повинні переслідувати порушення “ефективними та гармонізованими санкціями”, включаючи конфіскацію транспортних засобів та обов’язкову перепідготовку персоналу.

Члени Європарламенту також хочуть впровадити сучасні технології для поліпшення дотримання правил, що вже існують, включаючи системи геолокації для відстеження місця розташування тварин і тривалості поїздок, а також зворотний зв’язок у режимі реального часу між пунктами відправлення та прибуття.