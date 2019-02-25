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В Умані невідомі попередили про масове отруєння безпритульних собак

25 лютого 2019

В одній зі спільнот у соцмережі «ВКонтакті» невідомі попередили про те, що у місті Умань будуть масово труїти безпритульних собак. Зоозахисники б’ють на сполох ― у зимовий період тварини недоїдають і тому ковтають майже все, чим їх підгодовують.

За словами засновниці уманського благодійного фонду «Серце друга» Яніни Тиховської, у якості отрути для собак зловмисники використовують медичні препарати, призначені для лікування людей.

За жорстоке поводження з тваринами, у тому числі безпритульними, в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

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