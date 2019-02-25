Зернотрейдерів звинуватили в коливаннях курсу долара

Подорожчання долара в Україні пов’язане з тим, що кілька великих зернотрейдерів почали активно скуповувати валюту для того, щоб купувати солярку. Про це в коментарі ГолосUA повідомив економіст Олександр Охріменко.

“Якщо немає великих покупців валюти, які купують за неї газ або солярку, на валютному ринку все досить нудно і нудно. Але варто тільки вийти на ринок великим покупцям солярки, як в цьому випадку відразу курс піднімається”, – зазначив експерт.

За його словами, складно сказати, скільки вони її купуватимуть, адже вони не розкривають своїх планів, але, як тільки перестануть, ситуація одразу повернеться до колишньої.

“Коливання курсу валют ніякого відношення до виборів не мають, курс зараз може трохи підрости, а потім знову впасти, тобто назвати це девальвацією або ревальвацією не можна. Крім того, на цих коливаннях зараз навіть неможливо заробити. Наприклад, якщо у вас мільярд доларів, то я не спорю, а якщо 50 тисяч, то ви буде більше бігати, ніж заробите”, – уклав Охрименко.