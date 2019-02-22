Врожай картоплі за 2018 рік виявився рекордним

Врожай картофелюза 2018 рік склав 22 млн тонн, що є рекордним показником за останні 3 роки. Про це в рамках Х Голландско-українського бізнес-форуму за професійною картоплярства повідомила головний спеціаліст департаменту землеробства Мінагропроду Оксана Лопатко.

За її словами, більшість картоплі – 90%, вирощується на присадибних ділянках господарств населення.

«Загальна площа під картоплярство в 2018 році склала 1,3 млн га від господарств населення, і 16 тис. Га — промислові підприємства», — повідомила вона.

Лопатко зазначила, що середня врожайність картоплі становила 171 ц / га. Рентабельність картоплі склала 10,3%, що є кращим показником серед овочевих культур по Україні. Собівартість виробництва зросла, і склала 111%.