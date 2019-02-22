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Samsung представила нові моделі: телефон, що гнеться, та новітній Galaxy S10

21 лютого 2019

Південнокорейська компанія Samsung представила нові моделі лінійки смартфонів Galaxy. Разом з популярною моделлю презентували ще чотири, одна з яких згинається навпіл, як аркуш паперу. Galaxy Fold почнуть продавати 26 квітня, він ризикує стати найдорожчим телефоном масового виробництва: стартова ціна - 1980 доларів.

На цей раз смартфони представили на двох презентаціях, які пройшли одночасно в Лондоні і Сан-Франциско. Попередні замовлення приймають з 21 лютого, а в магазинах Європи і США телефони з'являться 8 березня.

Головний пункт програми - Samsung Galaxy S10. Це нова модель Samsung і представник десятого покоління телефонів компанії. Розмір діагоналі його екрана - 6,1 дюйма, як у iPhone XR. Заряджається телефон через порт USB Type C, або через бездротову зарядку.У Galaxy S10 - три камери на задній поверхні (12, 16, і 13 мегапікселів; звичайний, ширококутний і ультраширококутний об'єктив) і одна на передній. Місткість батареї - 3500 мАг. Кількість місця для зберігання файлів може досягати терабайта (1024 гігабайт). Це не прорив - ще в 2018 році першим телефоном з терабайтом пам'яті став китайський Smartisan R1.

Крім флагманського S10 компанія представила модифіковані моделі. Найбільше публіку заінтригував телефон Galaxy Fold, який складається як книга.

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