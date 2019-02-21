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В Україну намагалися ввезти заражені цитрусові з Єгипту

20 лютого 2019

У єгипетських цитрусах виявлено середземноморську плодову муху – вантаж затримано. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

18 лютого 2019 року державними фітосанітарними інспекторами при проведенні фітосанітарного контролю об’єктів регулювання в ВМО №3 м/п «Вишневе» Київської області у вантажі цитрусових вагою 24,96 тонн було виявлено карантинний організм – середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied.).

Заражений вантаж надійшов з Єгипту.

Заражений вантаж затримано, до нього будуть застосовані фітосанітарні заходи відповідно до чинного законодавства.

З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Єгипту – буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

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