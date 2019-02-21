На Прикарпатті можуть продавати небезпечне м’ясо з Нідерландів

До Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF стосовно підозри на спалах харчового отруєння м’ясом свинини, експортованого з Нідерландів Про це повідомили в Держспоживслужбі в Івано-Франківській області, пише galychyna.if.ua.

Виробник J.Gosschalk en Zn.B.V.(EG29); імпортер FBO Profood Netherlands BV.

М’ясо експортувалося до окремих держав – членів ЄС, і в тому числі до України ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК»( вул. Кульпарківська, 93-А, м. Львів, 79021).

«Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вище зазначеної продукції про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність компетентний орган, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», – йдеться у повідомленні.

Звертаємо увагу споживачів, що вони мають право отримати інформацію про харчовий продукт; усі харчові продукти, що перебувають в обігу на території України, повинні маркуватися державною мовою (ст. 39 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”).