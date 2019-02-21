Китаю загрожує демографічна криза, там будуть піднімати народжуваність

Після "політики однієї дитини" лідери країни зрозуміли, що майбутньому розвитку загрожує старіння населення і скорочення робочої сили.

Оскільки Китаю загрожує майбутня демографічна криза та старіння суспільства, китайські лідери відчайдушно прагнуть переконати подружні пари, щоб вони народжували більше дітей.

В 1980 році набула чинності горезвісна «політика однієї дитини», яка часто передбачала жорстокі покарання для порушників

Але нещодавній гучний випадок, схоже, вказує на те, що чиновники не вловлюють посил лідерів: одну китайську пару оштрафували за народження третьої дитини всупереч суворій букві закону.

Цей крок викликав обурення громадськості – люди почали виражати свій гнів на чиновників, які прагнуть доходів і переслідують пари за порушення скасованої в 2016 році «політики однієї дитини».