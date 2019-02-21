​Ошуканці дзвонять бізнесменам від імені податківців

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19 лютого 2019

Чергові спроби шахраїв у Житомирській області збагатитися за чужий рахунок – підприємцям дзвонять з номера (096) 226-06-07 від імені посадовців Бердичівського управління ДФС. Про це 18 лютого повідомив сайт головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.

«Головне управління ДФС в Житомирській області вкотре звертається до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Житомирщини щодо активізації спроб шахраїв злочинним шляхом виманити та заволодіти грошима громадян, представляючись посадовими особами Бердичівського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області та прохаючи перерахувати кошти на картковий рахунок. Зокрема, наразі відомо про такий номер телефону шахраїв: 096-226-06-07», - поінформувала податкова.

Людей, які постраждали від дій аферистів або мають інформацію про подібні випадки, просять негайно повідомляти органи Державної фіскальної служби та Національної поліції та в жодному разі не перераховувати гроші.

Нагадаємо, на початку лютого ошуканці телефонували від Малинського управління ДФС із номеру (076) 231 34 24.

Як повідомляв Житомир.info, у січні 2019 року аграріїв Житомирської області просили не відкривати листи про дотації, які можуть надсилати аферисти, а в лютому 2019 ошуканці створили в соцмережі акаунт першого заступника прокурора області Олега Василіва і надсилали смс-повідомлення з вимогою перерахунку значних сум.

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