Уманчани, які мають борги за електроенергію, отримають по дві квитанції

У лютому жителі міста Умань, які остаточно не розрахувалися за спожиту до 1 січня 2019 року електроенергію з ПАТ «Черкасиобленерго», отримають одразу дві квитанції. Це пов’язано із реформою ринку електроенергії, яка активно впроваджується в Україні з 1 січня 2019 року.

Про це йдеться на сторінці Уманських електромереж у соцмережі Facebook.

Одна з квитанцій, що отримають уманчани у лютому, буде від компанії-постачальника ТОВ «Черкасиенергозбут», за спожиту електроенергію у січні поточного року.

У іншій буде зазначено розмір заборгованості перед ПАТ «Черкасиобленерго» за електроенергію, використану до 1 січня 2019 року. Квитанції міститимуть всі необхідні дані для здійснення оплати.

«ПАТ "Черкасиобленерго" докладає максимальних зусиль для того, щоб черкащани отримували якісні послуги, а також легко і комфортно адаптувалися до взаємовідносин в умовах нової моделі ринку електричної енергії», ― зазначається на сайтіПАТ «Черкасиобленерго».

Уманчан просять звертати увагу на реквізити компанії, якій вони сплачують кошти за спожиту електроенергію. Також варто перевіряти номер свого особового рахунку та платити лише ту суму, яка зазначена в рахунку.

Нагадуємо, що з січня 2019 року на Черкащині послуги з постачання (продажу) електричної енергії надає ТОВ «Черкасиенергозбут», а послуги з розподілу електричної енергії ― ПАТ «Черкасиобленерго».