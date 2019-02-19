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Всесвітній банк виділить українським аграріям 200 млн доларів

18 лютого 2019

Всесвітній банк планує запустити програму на 200 млн доларів для підтримки зростання сільського господарства в Україні. Про це розповів віце-президент Всесвітнього банку Сиріл Мюллер, пише “Економічна правда”.

“За цей період ми виділили Україні гарантію в розмірі 750 млн. доларів. Плануємо ще запустити програму на 200 млн доларів для підтримки зростання сільського господарства в Україні. Ми намагаємося зробити так, щоб завдяки цій гарантії протягом цього фінансового року Україна залучила 1 млрд доларів”, – прокоментував Сиріл Мюллер.

Він також зазначив, що в наступному році Банк планує виділити стільки ж, а можливо, і більше.

“Зараз важко сказати конкретно, в який сектор економіки і який кредит. Це ми будемо обговорювати пізніше. Якщо ж говорити про наші амбітні плани, то зараз ми плануємо більший обсяг допомоги, ніж в попередні роки”, – додав Сиріл Мюллер.

Всесвітній банк за фінансової підтримки ЄС запустив пілотний проект супутникового моніторингу використання сільськогосподарських земель в рамках глобальної 5-річної програми з підвищення прозорості та ефективності управління земельними активами в Україні Land Transparency. Наразі пілот реалізовано в Львівській, Київській та Миколаївській областях.

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