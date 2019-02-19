Ірпінці пропонують облаштувати велодоріжку до Києва

В Ірпені пропонують облаштувати двохполосну велодоріжку до Києва. Відповідне звернення нещодавно було зареєстроване на офіційному сайті Єдиної системи місцевих петицій.

“Необхідно побудувати двохполосну велодоріжку паралельно новій трасі Ірпінь-Київ. В епоху розвитку двоколісного електротранспорту це розвантажить транспортний потік, збереже екологію, поліпшить здоров’я населення, забезпечить безпеку дорожнього руху”, – йдеться у петиції.

До кінця голосування залишилось 78 днів. Нагадаємо, що для того, аби Ірпінська міська рада розглянула звернення, потрібно набрати 300 голосів.