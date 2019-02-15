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Google інвестує 13 мільярдів доларів у нові офіси і центри обробки даних у США

15 лютого 2019

Компанія Google планує інвестувати більше 13 мільярдів доларів у нові та розширені центри обробки даних та офіси в США цього року.

Генеральний директор Сундар Пічай (Sundar Pichai) оголосив новину в блозі у середу, підкреслюючи зростання компанії за межами її штаб-квартири в місті Маунтейн-В’ю, штат Каліфорнія, і на Середньому Заході та Півдні.

«2019 рік є другим роком поспіль, коли ми швидше зростатимемо за межами району затоки Сан-Франциско, ніж у ньому», – написав він.

Google створить нові центри обробки даних у Неваді, Техасі, Оклахомі, Небрасці, Огайо, Південній Кароліні та Вірджинії. За оцінками Пічая, будівництво нових центрів найме 10 тисяч робітників.

На думку аналітика CFRA Research Скотта Кесслера, це є гарним кроком для Google у політичному сенсі, щоб привернути увагу до свого розширення за межами прибережних міст,.

Протягом останнього року законодавці США приділяли все більше уваги Google та іншим великим технологічним компаніям, а також розглядають можливість ухвалення законів про конфіденційність для регулювання охоплення компаній. Ширше інвестування в США могло б допомогти Google привернути увагу федеральних політиків і чиновників, наголосив аналітик.

Google буде мати фізичну присутність у 24 штатах до кінця року. На даний час компанія має офіси у 21 штаті, і розширюється в Неваду, Огайо та Небраску.

Компанія заявила, що минулого року витратила більше 9 мільярдів доларів на подібні розширення в країні.

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