На Черкащині під виглядом агітаторів можуть працювати шахраї

Сектор комунікації поліції Черкаської області попередив жителів регіону про те, що активну фазу виборчого процесу на свою користь можуть використовувати шахраї. Громадяни, які погоджуються продати свій голос на президентських виборах, можуть втратити не лише своє право вільного волевиявлення, а й нерухомість.

Правоохоронці попереджують, що шахраям вдається переоформлювати на себе квартири, будинки та земельні ділянки громадян, які погоджуються продати свій голос за винагороду.

Схема досить проста ― у якості «гарантії» голосування за певного кандидата шахраї вимагають надати їм персональні дані. Зокрема, прізвище/ім’я/по батькові, серію, номер паспорту та номер ідентифікаційного коду.

«Більш того, можуть просити копії паспорта та ідентифікаційного коду та/або поставити свій підпис під якимось документом. Заволодівши персональними даними шахраї можуть переоформити нерухомість на третіх осіб», ― зазначили у секторі комунікації поліції Черкаської області.

Правоохоронці радять за жодних обставин не повідомляти свої персональні дані, не підписувати ніяких договорів чи заяв та не передавати копії документів стороннім особам. У разі надходження подібних пропозицій від «агітаторів» варто відразу ж викликати поліцію.