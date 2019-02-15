Житомирська поліція виявила порушення при видачі документів для будівництва

Житомирський відділ поліції з 27 грудня 2018 року проводить розслідування з приводу вчинення посадовими особами департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) під час видачі документів на будівництво багатоповерхівки на вул. Велика Бердичівська, 50-а.

Богунський районний суд м.Житомира у 2019 році розглядав клопотання слідчих про доступ до речей та документів, необхідних для досудового розслідування.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2018 року за №22/18 директор Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради ОСОБА_2 видав «Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва» за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 50А, замовнику ЖБК «Шевченка» з порушеннями», - зазначається у матеріалах суду.