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В Ірпені оголосили конкурс на найромантичніше фото

14 лютого 2019

В Ірпені оголосили конкурс на найромантичніше фото закоханої пари “Моя половинка”.

Для цього потрібно 13-14 лютого знайти в центрі міста (вул. Шевченка, поруч з фонтаном) фото-зону “Ірпінь – місто кохання”, зробити фото на її фоні зі своєю другою половинкою – коханим чи коханою та розмістити на власній сторінці у Фейсбук, інстаграм з хеш-тегами #моя_половинка #я_люблю_ібіс.

Переможцем буде обраний той, хто станом на 17:00 14 лютого збере найбільшу кількість позначок “Подобається” під своїм фото.

Переможці будуть нагороджені 14 лютого 2018 року о 18:00 на центральній площі міста. Головний приз – романтична фотосесія. Також на вас чекатимуть інші приємні несподіванки.

Організаторами конкурсу є відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради та ІБІС будівельна компанія.

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