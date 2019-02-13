В МВФ вважають, що Україні варто зосередитися на земельній реформі та приватизації

Україна повинна зосередитися на проведенні земельної реформи і приватизації, оскільки це дуже перспективні сектори з точки зору припливу інвестицій, вважають в Міжнародному валютному фонді. Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на XV щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві, пише Укрінформ.

“Серед того, що слід зробити, – зосередитися на земельній реформі, щоб можна було купувати землю сільгосппризначення. Також слід зосередитися на приватизації сектора держпідприємств, щоб приватний сектор міг зайти і зробити відповідний внесок в цей сектор”, – сказав Люнгман.

Він також зазначив, що зараз починається реформа Державної фіскальної служби, і це в свою чергу повинно поліпшити бізнес-середовище.

Люнгман також нагадав, що за останні 5 років було багато зроблено в різних сферах, починаючи від реформування банківської системи і закінчуючи створенням антикорупційних органів.