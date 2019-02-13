"Троянський кінь" проти раку: нові ліки британських вчених

Вчені британського Інституту дослідження раку розробили революційні ліки, які тільки що пройшли клінічні випробування і визнані ефективними у боротьбі з шістьма видами пухлин.

Інноваційна терапія працює за принципом "троянського коня": розробники "сховали" ліки, замаскувавши токсичні молекули невинним антитілом. Таким чином воно потрапляє напряму до пухлини і руйнує її зсередини.

Дослідження проходили на пацієнтах з найпоширенішими і агресивними формами раку вже на пізній стадії - після того як не допомогли інші види лікування.

Найкращі результати ліки показали у боротьбі з раком шийки матки і сечового міхура: значні покарщення були зафіксовані у чотирьох пацієнтів, яких до цього вважали невиліковними. Пухлина або зменшувалась в розмірах, або повністю припиняла збільшуватися - на терміні від шести до дев'яти з половиною місяців.

Крім того, терапія виявилася ефективною в лікуванні раку легень, стравоходу, матки і яєчників, повідомляють британські медики, але не допомогла у випадку з раком простати