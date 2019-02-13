Україна входить до трійки найпотужніших світових експортерів зерна

Україна стабільно входить до десятки найбільших світових виробників зерна і до трійки найпотужніших його світових експортерів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час Всеукраїнського громадського форуму «Відкритий діалог», повідомляє прес-служба Президента.

«Зараз, я на цьому професійно наголошую, є всі можливості аби суттєво збільшити нашу частку на світовому ринку зерна. Я казав, що щорічно кількість населення Землі збільшується на 80-90 млн людей за рік. І усі хочуть їсти. Ми маємо абсолютно чіткі перспективи нашого руху вперед», – наголосив Петро Порошенко.

Він додав, що минулого року Україна зібрала понад 70 мільйонів тон зерна, і це – наш абсолютний рекорд.

Президент також зазначив, що минулого року Україна з’явилася у десятці найбільших світових постачальників молочної продукції та традиційно займає перше місце з експорту соняшникової олії. Україна забезпечує більше половини її світового експорту. При цьому Глава держави підкреслив, що в експорті АПК зростає частка переробленої продукції.

Президент наголосив, що прибутковість агропромислового комплексу напряму буде відображатися у реалізації соціальних проектів безпосередньо на селі, зокрема таких як будівництво амбулаторій та закупівля автомобілів для них.