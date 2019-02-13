До Ірпеня планують побудувати метро

На Київщині планують будувати метро в передмістя, а саме до Вишневого та Ірпеня. Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю “44.ua.

Він зазначив, що щодня в’їжджають і виїжджають з Києва майже 2 млн. осіб. Це створює навантаження на інфраструктуру міста, з якою Київ не може впоратися самостійно.

Поворозник зауважив, що інвестори будуть зацікавлені в будівництві станцій метро в бік того ж Вишневого за умови договору про асоціацію. Створення агломерації дає інвесторам можливість будувати хоч станції метро, хоч продовжувати лінію швидкісного трамвая або навіть електричку в передмістя.

За його словами, в Києві вищий рівень медичного обслуговування і достатньо потужностей, що дозволяють охопити все населення. Також частина будинків, які будуються навколо Києва, не мають власної каналізації. Ще одна гостра соціальна проблема – дефіцит дитячих садочків.