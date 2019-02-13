Євробачення 2019: стали відомі переможці першого півфіналу нацвідбору

У суботу, 9 лютого, стали відомі переможці першого півфіналу національного відбору на конкурс Євробачення-2019.

Переможців спільно обирали члени журі, до складу якого увійшли Джамала, Андрій Данилко і Євген Філатов, а також телеглядачі, які підтримували учасників конкурсу шляхом СМС-голосування.

За результатами півфіналу, до наступної стадії національного відбору проходять троє виконавців:

Maruv з піснею "Siren Song"

Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston"

YUKO з піснею "Galyna Guliala"

У фіналі вони зійдуться зі ще трьома учасниками, які визначаться під час другого півфіналу, що відбудеться вже наступної суботи.

Участь у другому півфіналі, як і в першому, братимуть вісім виконавців. Це Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii та Freedom Jazz.

Серед шістьох фіналістів зрештою буде обраний єдиний переможець, який і представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Ізраїлі.

Фінал національного відбору запланований на 23 лютого. Сам конкурс Євробачення триватиме з 14 по 18 травня.