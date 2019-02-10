IT компанія відкрила равликову ферму на Рівненщині

У Понеблі Рівненського району Рівненської області група компаній «Реноме» з минулого року вирощує равликів. Молюсків з Рівненщини експортують за кордон. Про це повідомляє rivnepost.rv.ua.

Компанія «Реноме» працює у галузях IT, будівництва та девелоперства. Окрім того, у структурі є рибгосп.

За словами генерального директора групи компаній «Реноме» Надії Гладкевич, рибгосп компанія купила давно.

«Ми купували готову компанію, але у дуже занедбаному стані. Згодом вивели рибгосп на нормальний стан, проте останніми роками ставкову рибу з ринку все більше витісняє морська, яка менше хворіє, яку краще зберігати та легше переробляти», — розповіла генеральний директор.

За її словами, ідея вирощувати равликів виникла рік тому, оскільки потреба у ставковій рибі меншає, у компанії почали думати, чим би додатковим можна було завантажити працівників рибгоспу.

«В Україні немає культури споживання багатих на білок равликів, тому поки що ми орієнтуємося на закордонний ринок. Равликові ферми — дуже непростий бізнес. Сказати точно, що ми і надалі ним будемо займатися, не можу. Прибутків поки цей бізнес не приніс, але нас хвалять експерти», — повідомила Надія Гладкевич.