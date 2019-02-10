Мораторій на продаж землі вступив в силу

Закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення вступив в силу в Україні у четвер, 7 лютого. Документ 6 лютого був опублікований в офіційному парламентському виданні “Голос України”.

Законом продовжено дію мораторію на купівлю-продаж і відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року.

Відповідні зміни внесені до пунктів 14 і 15 розділу Х Перехідні положення Земельного кодексу України. Законом доручається Кабінету міністрів до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, президент підписав закон про земельний мораторій.