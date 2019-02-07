Через блокаду Азовського моря Україна втратила 10 млрд грн

Зараз, у зв’язку зі сформованою ситуацією і щоб уникнути збитків, судновласники почали переорієнтувати свої вантажі в порти, розташовані в акваторії Чорного моря, пише УНІАН.

В цілому морський галузі України завдано збитків в обсязі близько 10 млрд грн через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі наприкінці 2018 року. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Це величезна сума, цифра наближається до позначки 10 млрд грн, якщо брати в сукупності і державні підприємства, і “Адміністрацію морських портів України”, і вплив на регіон», – заявив Омелян.

За його словами, на даний час спостерігається поліпшення ситуації з проходом суден Керченською протокою, тоді як раніше судна очікували в черзі по кілька діб.

Також Омелян повідомив, що зараз, у зв’язку зі сформованою ситуацією і щоб уникнути збитків, судновласники почали переорієнтувати свої вантажі в порти, розташовані в акваторії Чорного моря.

«Ми маємо зараз загрозу іншого характеру, ми також її прогнозували – після цих подій судновласники неохоче надають у фрахт свої судна, оскільки розуміють ризик збитків у разі можливого простою судна. Тому їм набагато простіше працювати в акваторії Чорного моря з іншими портами, ніж з азовськими», — додав міністр.