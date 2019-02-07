Українська художниця вийшла у фінал міжнародного шоу талантів

Українка Ксенія Симонова, яка малює піском, стала однією з 12 фіналістів конкурсу «Америка має талант: чемпіони». У цих змаганнях беруть участь переможці конкурсів талантів із різних країн, щоб визначити абсолютного чемпіона світу.

Ксенія Симонова, переможниця першого сезону проекту «Україна має талант», вразила закордонних глядачів та суддів історією «дитини, яка виросла і стала відомим художником і забула своїх батьків».

Виступ художниці настільки вразив американського актора та ведучого конкурсу Террі Крюса, що він скористався своїм унікальним правом натиснути «чарівну кнопку» і відправив українку в наступний тур.