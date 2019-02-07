Американський білий метелик на Миколаївщині завдає найбільшу шкоду

Гарний зовні, але є дуже небезпечним. Американський білий метелик (Hyphantria cunea) занесений до списку карантинних шкідливих організмів у всьому світі через його високу репродуктивну стадію та широке поширення, передає Аgro-yug.

Не оминув шкідник й Миколаївську область, в якій у 2018 році було запроваджено карантинний режим. За даними головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області площі поширення метелика складали: Врадіївський – 90 га, Вітовський – 5 га, Вознесенський – 10 га, Новобузький – 251,9 га, Новоодеський – 2 га.

Основну шкоду метелик завдає плодовим та лісовим деревам. Не нехтує й кормовими травами, але улюбленим є дерево шовковиці. Найбільшу шкоду завдає у стадії гусені, яка протікає у Миколаївській області у період з 1 декади червня аж до 3 декади вересня (1 та 2 генерації). Пошкоджує листя дерев, скелетуючи їх та утворюючи павутинні гнізда. Дерево втрачає листки та гине. В основному, розповсюджується транспортними засобами та у пакувальних і деревних матеріалах. Швидкість поширення – біля 40 км за рік.