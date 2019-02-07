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Японські вчені винайшли холодильник, в якому ніколи не закінчиться пиво

04 лютого 2019

Вчені японської компанії DrinkShift створили холодильник з «нескінченним» кількістю пива. Розумну побутову техніку вперше показали світу на міжнародній виставці споживчої електроніки (CES) в американському Лас-Вегасі, пише видання «Пиво. Технології та інновації».

Холодильник дозволяє господареві не хвилюватися про своєчасне поповнення запасів пива. Апарат працює «в зв’язці» з мобільним додатком. Техніка відстежує кількість залишилися пляшок і самостійно замовляти доставку нових, перш ніж старі запаси вичерпаються. Попередньо користувач вибирає свої улюблені марки пива.

За фактом малогабаритний холодильник вміщає 14 пляшок пива. Також він аналізує пивні пристрасті господаря – скільки і коли він п’є, щоб оптимізувати графік доставки.

Наразі невідомо, коли пристрій з’явиться у продажу. Слоганом холодильника стало: «Ми створили світ, в якому у вас ніколи не закінчиться пиво».

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