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Оренда держземель в Україні вдвічі дорожча, ніж приватних

04 лютого 2019

За минулий рік розрив між вартістю оренди державних сільгоспземель та паїв в Україні став ще більшим. В середньому державні землі здавалися в оренду в 2,13 разу дорожче, ніж приватні, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру узагальнила дані про середню вартість оренди сільськогосподарської землі в минулому році. За оперативними даними територіальних органів Держгеокадастру, в середньому по Україні громадяни-власники паїв у минулому році отримали 1613,4 грн орендної плати за гектар. Це на 18% більше, ніж в 2017 році, коли середній розмір орендної плати за паї склав 1369 грн/га. Загальна площа приватних сільгоспземель, переданих в оренду за договорами, складає 16,9 млн гектарів.

Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській (3524,7 грн/га), Полтавській (2970,1 грн/га) та Харківській (2494,7 грн/га) областях. Найдешевше користування землею обходилося у Запорізькій (878 грн/га), Херсонській (926,9 грн/га) та Закарпатській (930,6 грн/га) областях.

У частині державних земель середня вартість оренди значно зросла завдяки інтенсифікації проведення земельних аукціонів та зростанню їх ефективності. Середня орендна плата за передані на конкурентних засадах ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності на 01.01.2019 склала 3 431,5 грн/га, тоді як станом на 01.01.2018 показник становив 2793,2 грн/га. Зростання за рік становить 23%. Найвища орендна плата зафіксована у Хмельницькій (7780,8 грн/га), Вінницькій (7136,9 грн/га) та Полтавській (6627,3 грн/га), а найнижча – у Херсонській (1402,3 грн/га), Волинській (1441,8 грн/га) та Донецькій (1637,8 грн/га) областях.

«В частині оренди державних земель, завдяки формуванню висококонкурентного середовища та прозорості процесів, ми уже спостерігаємо класичний «ринок продавця». Завдяки запуску електронних торгів, які ще більше розширили коло учасників, і виходячи із їх перших результатів, ми очікуємо подальшого зростання середньої орендної ставки, за якою держава передає в користування свій земельний банк, – відзначив в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

За його словами, зростаюча  різниця у вартості оренди може спонукати громадян-власників землі користуватися створеною інфраструктурою та реалізувати право оренди на свої ділянки через механізм аукціонів.

Мартинюк також підкреслив, що держава очікує принаймні співставної із Держгеокадастром ефективності у розпорядженні землями і з боку ОТГ, яким у минулому році за ініціативою Кабінету Міністрів було передано у власність майже 1,5 млн га сільськогосподарських земель держвласності за межами населених пунктів.

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