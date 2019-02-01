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Українського шоколаду стає все більше

31 січня 2019

Виробництво шоколаду у плитках, брикетах та пластинах в Україні торік зросло на 18,1% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Так, шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках (крім шоколаду з начинкою, шоколаду з доданням зерен зернових культур, фруктів чи горіхів та шоколадного печива) торік вироблено 21 тисячу 939 тонн.

Торік у порівнянні з 2017 роком значно зросли обсяги виробництва білого шоколаду – на 160,7%, до 6 тисяч 487 тонн.

Шоколаду з начинкою торік у порівнянні з 2017 роком зробили на 36,5% більше – 10 тисяч 867 тонн. Виробництво шоколаду з доданням зерен, фруктів чи горіхів зросло на 60,5% – до 14 тисяч 619 тонн.

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